Kriblen og kradsen: Få krybene ud af huset

KØBENHAVN:Når sommer bliver til efterår, og det fugtige og kolde vejr forsager solens lune stråler, så kribler en række forskellige kryb frem og søger ind i de danske hjem.

Derfor betaler forebyggelse sig i både tid og penge, siger skadedyrsspecialist John Mogensen fra AJ Skadedyrskontrol.

Er du for eksempel plaget af møl, skal du - når du sender sommertøjet på vinterferie - pakke det ned i lufttætte plastikkasser.

Især går møl efter tæpper og tøj af uld, silke, pels og mohair.

- Møl er et af de værste skadedyr i etageejendomme. For er de ét sted, er de overalt, siger John Mogensen.

- Så hav kun de ting fremme, du rent faktisk bruger. Møl går kun i det, der ikke bliver brugt, tilføjer han.

De bor på badeværelset

Efteråret er også sæson for insekter som ovnfisk, sølvfisk og sølvkræ.

Især på badeværelset pibler de frem i revner, sprækker og paneler i overgangen mellem badeværelse og det tilstødende lokale.

Men de kan også komme i køkkenet, hvor skabene kan være fugtige, siger Claus Schultz, formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer.

Du kan få dem væk på to måder: enten ved at sprøjte insektmiddel ud, støvsuge eller feje insekterne op og til sidst tætne revnerne med silikone eller anden fugemasse.

Eller du kan forsøge at lokke dem ned i en fugtig skål og sætte dem fri - gerne ude i kompostbunken.

- Man skal ordne hele rummet og ikke bare symptombehandle, inden man fuger. Der kan ligge æg overalt, pointerer Claus Schultz.

Ovnfisk, sølvfisk og sølvkræ ødelægger ikke noget, men er et tegn på dårlig ventilation eller utætheder i boligen.

Fakta: Sundt indeklima - Luft jævnligt ud - mindst tre gange om dagen i fem til ti minutter. - Brug en svaber og en klud til at tørre grundigt op efter badet. - Tør altid duggede ruder af. - Vær særligt opmærksom i ældre lejligheder, boliger og etageejendomme, da ventilationen ikke altid er helt optimal. - Støvsug ofte, gør grundigt rent - uden at boligen sovser rundt i vand - og hæng dyner, puder og tæpper udenfor til bank og udluftning. Kilder: skadedyrsspecialist John Mogensen, Bolius. /ritzau fokus/ VIS MERE

Se tegnene på væggelus

Så få fikset indeklimaet, inden det udvikler sig i skimmelsvampevækst, og gør grundigt rent, så støv, krummer og sæberester bliver fjernet.

Inden du støvsuger og vasker gulvet under sengen, så tjek, om der ligger små, sorte muglignende skjolde under sengen.

Det kan nemlig være ekskrementer fra væggelus.

- Væggelus holder til i revner, sprækker, i sengen og panelerne og er svære at se. Ofte er det først i efteråret, man finder ud af, at de stik, man har, ikke er fra myg, men væggelus.

- De lever af menneskeblod og giver kløende, svidende stik, siger John Mogensen.

Er de først kommet inden for hjemmets fire vægge, er de umulige at slippe af med uden professionel skadedyrsbekæmpelse. Og det er en omfattende proces, som strækker sig over måneder.

Professionel assistance har man også brug for, hvis skægkræet har indtaget matriklen.

- Den laver ikke lige så store ødelæggelser som væggelus, men kan være til irritation ligesom sølvfisk, ovnfisk og sølvkræ, siger Claus Schultz og tilføjer:

- De er ligeglade med fugtige miljøer, men lever til gengæld i tapetet og i den lim, som hæfter bøger sammen.

/ritzau fokus/