SKAGEN: Entreprenørfirmaet Trigon udlagde mandag sandsække ved det omstridte sommerhus "Fellen" ved Gammel Skagen.

Det har ført til en ny politianmeldelse fra Kystdirektoratet, som også i sidste uge indgav anmeldelse. Den første anmeldelse lød på, at der uden tilladelse var fjernet sand fra klitten. Sandet var udlagt på selve kysten foran "Fellen," som blev delvis ødelagt af bølgerne under julestormen Urd.

I Grundejerforeningen Gammel Skagen er vreden over, at arbejdet alligevel fortsætter, ved at koge over.

"Fellen" ligger i vejen for passage på stranden, og grundejerforeningen vurderer, at den ulovligt anlagte stensætning omkring huset forstærker erosionen på klitterne længere ind mod Gammel Skagen.

Grundejerforeningens advokat, Håkon Djurhuus, opfordrer i en henvendelse til Kystdirektoratet mandag til, at den ny politianmeldelse også kommer til gælde entreprenørfirmaet.

Grundejerforeningen opfordrer samtidig direktoratet til at meddele ejeren af "Fellen" påbud om fysisk lovliggørelse af forholdene - altså at fjerne det udlagte materiale - og, om nødvendigt, at foranledige fysisk lovliggørelse på ejerens regning.

I så fald kan "Fellen" styrte i havet under den næste storm.

Kommunikationsmedarbejder Jette Stensgaard, Kystdirektoratet, bekræfter, at direktoratet i dennne uge har indgivet en ny politianmeldelse, men ønsker ikke at oplyse, om den er rettet mod husets ejer fabrikant Carsten Kastrup, Holstebro, Trigon eller begge.

Direktør Karl Erik Slynge, Trigon, har ingen kommentarer, men henviser til ejeren, som har oplyst, at han har tilladelse til arbejdet.

Men det afviser Kystdirektoratet.

- Vi anmelder selvfølgelig ikke nogen til politiet for noget, som vi tidligere har givet tilladelse til, siger Jette Stensgaard.

Kommunalt påbud

Carsten Kastrup udtaler sig ikke til pressen.

Det gør derimod hans kompagnon i byggevirksomheden Nyt Hjem i Herning, direktør Kristoffer Schmith.

Han siger, at arbejdet ved "Fellen" er iværksat for at efterkomne et påbud fra kommunen.

Påbuddet går ud på at sikre, at folk kan færdes sikkert ved "Fellen" efter stormen.

Det har han bedt Trigon om at forestå.

Huset er blevet afstivet, og der er fjernet 600 kubikmeter fygesand fra den stikvej, der fører gennem klitten.

- Det har vi tilladelse til, pointerer Kristoffer Schmith.

Grundejerforeningen anfører derimod i henvendelsen til Kystdirektoratet, at en del af sandet ulovligt er fjernet fra klitterne.

Men det afviser Kristoffer Schmith.

Sandet er genudlagt, hvor havet var ved at underminere huset, og en mindre del er fyldt i sandsække til udbedring af kystsikringen.

Han anser også udlægning af sandsække som et led i opfyldelse af kommunens påbud. Han er ikke bekendt med de to seneste politianmeldelser.

At Carsten Kastrup fortsat slås for at bevare den ubeboelige ruin hænger sammen med, at han har indsendt en principansøgning om dispensation til udmatrikulering af en grund i baglandet til opførelse af et nyt hus .

Ansøgningen ligger til udtalelse i Naturstyrelsen.

- Vi ville meget hellere beskæftige os med, hvordan vi får lov at bygge et nyt hus, siger Kristoffer Schmith.