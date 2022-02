Krigen er brudt ud: Eksplosioner i flere ukrainske byer

MOSKVA:Natten til torsdag dansk tid sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland har sat en militær operation i gang i Donbass i det østlige Ukraine.

Det sagde han i en uventet tv-tale på russisk tv ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Jeg har truffet beslutningen om en militær operation, sagde han i talen ifølge nyhedsbureauet AFP kort før klokken 04.00 dansk tid.

Dermed trodser den russiske præsident vestlige landes indgående opfordring om ikke at starte en krig, skriver AFP.

Angiveligt sætter Putin en militær operation i gang for at forsvare prorussiske separatister i de selvudnævnte udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk.

- Målet med militæroperationen er at beskytte folk, der de seneste otte år er blevet udsat for intimidering og folkedrab. For at opnå dette vil vi gå efter at afmilitarisere Ukraine, sagde Putin blandt andet ifølge Reuters.

Undtagelsestilstand

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, skriver torsdag morgen på Twitter, at Rusland har indledt en "invasion i fuld skala af Ukraine".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at "fredelige ukrainske byer er under angreb", og at Ukraine har i sinde "at forsvare sig selv og vinde".

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, oplyser desuden torsdag morgen, at Ukraine indfører undtagelsestilstand. Han beder alle borgere om at holde sig inden døre.

Eksplosioner i flere ukrainske byer

Kort efter Putins TV-tale begyndte flere internationale medier at melde om, at der kan høres eksplosioner i flere ukrainske byer, inklusiv i hovedstaden Kijev, hvor der også er hørt skud i nærheden af lufthavnen.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters tidligt torsdag morgen dansk tid.

Reuters skriver også, at der er blevet hørt en række eksplosioner på russisk side i Belgorod-provinsen, der grænser op til Ukraine.

Desuden oplyser oplyser det ukrainske indenrigsministerium, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at militære faciliteter i Kijev og Kharkiv er blevet udsat for missilangreb.

Putin lover gengældelse

Putin sagde i sin tale natten til torsdag, at Rusland ikke har planer om at besætte ukrainsk territorium, og at "Rusland vil reagere med det samme, hvis udenlandske magter blander sig".

I talen opfordrer han ukrainske styrker til at lægge deres våben. "Blodsudgydelse vil være Ukraines ansvar", sagde han ifølge Reuters.

Putin lover gengældelse mod enhver tredjepart, der skulle blande sig i Ruslands militære operation i Ukraine.

Putins tale kom, få timer efter at separatistledere i det østlige Ukraine bad Putin om at sende militær støtte til udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk.

Det fik Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at opfordre russere til ikke at støtte "en større krig i Europa".

Zelenskij sagde også, at han forgæves havde forsøgt at få et møde i stand med Vladimir Putin. Han tilføjede, at Rusland nu havde omkring 200.000 soldater nær Ukraines grænser.

/ritzau/