10.000 gæster og et røveri: Ny Elgiganten har fået en vanvittig start

THISTED:10.000 thy-, morsingboer og andet godtfolk har i løbet af åbningsweekenden lagt vejen forbi Elgigantens nye varehus på Østerbakken 99 i Thisted.

- Vi er helt overvældede af den modtagelse, vi har fået, siger varehuschef Lars Rægaard, da han mandag har fået mulighed for at sunde sig lidt ovenpå en hæsblæsende weekend.

Det meste af åbningstiden fredag stod der kunder i kø for at komme ind og få et kig på det nye varehus, og mandag morgen ved åbningstid stod der ligeledes mere end 30 kunder i kø og afventede, at dørene åbnedes.

- Det har været helt fantastisk. Det er nærmest hele Thy og Mors og omegn, der har taget turen til Elgiganten i Thisted, og det kan vi kun være stolte af, siger han.

Én af de ting, som rigtig mange kunder var taget til Thisted for, var gamer- og PC-udstyr. - Vi har solgt rigtig mange laptops og computerskærme, fortæller varehuschef Lars Rægaard. Foto: Bo Lehm

Weekenden var dog også præget af en anden episode, som var mindre festlig. Allerede lørdag eftermiddag var butikken udsat for røveri, da en 26-årig lokal mand forsøgte at slippe af sted med flere varer uden at betale, og i en forbindelse tildelte en vagt flere slag.

- Jeg var selv til stede i butikken, da det skete. Jeg kender godt vedkommende fra min tid som souschef i Føtex, hvor jeg utallige gange har måttet bede ham forlade butikken, så jeg vidste godt, at han kunne finde på det. Jeg har dog aldrig oplevet, at han var voldelig, siger Lars Rægaard og fortsætter:

- Vores vagt holdt øje med ham, lige fra han kom ind i butikken, og fulgte ham rundt. Vagten håndterer sagen helt efter bogen og konfronterer personen, da han forsøger at forlade butikken uden at betale, hvor han så vælger at give vagten fire knytnæveslag.

Medarbejderne blev forskånet for optrinnet, da det kun var Lars Rægaard selv og den forurettede vagt, der håndterede konfrontationen.

- Det er selvfølgelig træls, og voldsomt at vagten bliver slået. Men det er ikke noget, vi gør ret meget ud af, siger varehuschefen.

Butikken i Thisted måtte have kyndig hjælp udefra i løbet af åbningsweekenden, hvor 10.000 kunder lagde vejen forbi. Derfor var 11 af kædens varehuschefet på plads sammen med Elgigantens dygtigste sælgere, så alt kunne gå glat. Foto: Bo Lehm

Heldigvis var der også rigtig mange glade kunder, der var helt indstillet på at svinge dankortet i butikken.

- Vi har solgt rigtig meget gamerudstyr, laptops og computerskærme. Uden at have håndfaste tal, tror jeg, vi har solgt henved 300 computerskærme i løbet af weekenden, så gamer-universet er kæmpestort, siger Lars Rægaard og tilføjer, at også telefoner og fjernsyn er gået som varmt brød.

De mange kunder har dog også krævet en ekstra skalle på medarbejdersiden, hvor Thisted-butikken blandt andet har fået assistance fra 11 varehuschefer, der havde taget vejen til Thy for at give en hånd med, ligesom kædens dygtigste sælgere var sendt op for at sikre, at alt kunne gå glat.

- Vores egne medarbejdere har, for manges vedkommende, været ansat siden 1. januar, og indtil videre har vi bare gået i byggefasen og ventet, så de har virkelig glædet sig til at komme i gang. Det har også været rigtig lærerigt for dem, at vi har haft lejlighed til at kigge dygtige kolleger over skulderen, siger Lars Rægaard og tilføjer:

- Nu bliver det dejligt at komme i gang med hverdagen. Selvfølgelig ligger der en vis nyhedsinteresse i, at vi er åbnet, og den varer nok en måneds tid, hvorefter vi så vil se en normalisering. Men det har været en rigtig god første weekend, der i den grad har indfriet, og også overgået, vores forventninger.