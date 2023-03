10-årig overfaldet: Hvem så den ukendte mand?

BRØNDERSLEV:8. marts kl. ca. 7.50 blev en 10-årig pige skubbet af sin cykel og forsøgt fastholdt af en mand, da hun kom cyklende på vej til skole på stisystemet ud fra Ådalen og op mod Nordre Omfartsvej i Brønderslev.

Manden, der kort forinden var steget ud af en hvid personbil tæt på stedet, hvor han antastede pigen, greb herefter fat i pigens skulder, hvilket fik hende til at skrige op.

Omtrent samtidig dukkede en mindre grålig bil, der kørte mod øst på Nordre Omfartsvej, og det fik overfaldsmanden til at tage flugten i østlig retning af Nordre Omfartsvej.

Siden har Nordjyllands Politi efterforsket sagen intenst, men hidtil uden at det har ført til et gennembrud.

Derfor går Nordjyllands Politi nu ud og efterlyser vidner, der kan bringe efterforskningen videre.

- Vi rækker ud til offentligheden i håb om at modtage oplysninger, der kan bringe os videre i vores arbejde, siger politikommissær Philip Rødkjær Larsen.

- Vi opfatter den eller de personer, som sad i denne mindre grålige bil, der også kørte forbi gerningsstedet i østlig retning af Nordre Omfartsvej, som meget interessante vidner, der kan være med til at belyse sagen, siger politikommissæren.

Philip Rødkjær Larsen opfordrer dem derfor til at henvende sig til politiet på 114, og han tilføjer:

- Ligesom vi også opfordrer alle andre, der måtte have oplysninger i sagen og måske set noget om at henvende sig til os.

Efterforskning i gang

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi dagen efter overfaldet, og siden optagelsen af anmeldelsen har politiet efterforsket i sagen.

- Vi ser med stor alvor på det her. Pigen var rystet efter overfaldet, og vi har siden optagelsen af anmeldelsen afhørt pigen samt talt med hendes forældre, ligesom vi har sikret os nogle enkelte spor, og der er patruljeret i området, og vi har foretaget forhøringer for at tilvejebringe flere vidner og andre nye spor i sagen, der har til formål at bringe os nærmere et gennembrud. Det er desværre ikke lykkedes for os endnu – og vi håber, at offentligheden kan hjælpe os med nye informationer af betydning for vores videre arbejde med sagen.

Nordjyllands Politi efterforsker på nuværende tidspunkt sagen som en voldssag, og man kan kontakte politiet på telefon 114.

Politiet har ingen yderligere oplysninger i sagen.