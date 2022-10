10 mænd anholdt i stor, international narkosag - har tråde til Nordjylland

HIRTSHALS/NORDJYLLAND:10 mænd er onsdag blev anholdt i stor narkosag om smugling af 500 kilo kokain fra Holland til Danmark. Nogle af mændene er anholdt i Hirtshals.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Anholdelserne skete onsdag efter et internationalt samarbejde mellem politimyndigheder i fem lande. Efterforskningen er sket i samarbejde mellem Nordjyllands Politi, Fyns Politi og Københavns Politi samt politimyndigheder fra Norge, Holland, Tyskland og Montenegro understøttet af Europol og Interpol.

Stor aktion

Anholdelserne skete ved en koordineret aktion, og de ti mænd - der er i alderen 24 til 62 år - er nu blevet sigtet for omfattende international organiseret indsmugling og handel med narkotika samt besiddelse af skydevåben.

Fem af anholdelserne er foretaget i Danmark, hvor to mænd blev anholdt i Randers, mens de øvrige anholdelser skete i Odense, i Hirtshals og på Djursland. Yderligere blev der foretaget anholdelse af en mistænkt i Montenegro, en blev anholdt i Norge, og tre mænd blev anholdt i Holland.

I forlængelse af anholdelserne blev der gennemført ransagninger af adresser i Danmark, Norge, Holland og Montenegro. I forvejen sidder en fjerde hollandsk statsborger varetægtsfængslet i Tyskland.

De tre hollandske statsborgere er sigtet for i 2022 at have indsmuglet over 500 kg kokain og heroin fra Holland til Danmark, hvor det er afsat til flere kriminelle netværk over hele landet, herunder flere af de danskere, som blev anholdt ved aktionen.

Tre af mændene bosiddende i henholdsvis Randers og Hirtshals er desuden sigtet for at have smuglet flere hundrede kg hash og skunk fra Danmark til Norge.

De fire hollændere samt den anholdte i Montenegro vil snarest blive begæret udleveret til strafforfølgning i Danmark. Den norske statsborger forventes retsforfulgt i Norge.

- Meget omfattende sag

- Der er tale om en meget omfattende sag om organiseret indsmugling af meget store mængder hård narkotika til Danmark, hvor det internationale politisamarbejde har spillet en afgørende rolle. Særligt har samarbejdet med politimyndighederne i Montenegro været forbilledligt og viser, at mistænkte for organiseret kriminalitet ikke er uden for dansk politis rækkevidde, selvom man forsøger at skjule sig i lande, hvor vi ikke har direkte samarbejds- og udleveringsaftaler via EU, udtaler ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Fire af de mænd, som blev anholdt i Danmark, vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Randers torsdag den 6. oktober 2022 kl. 9. Den femte anholdte i Danmark vil få sigtelsen opretholdt og løslades senere onsdag efter afhøring.