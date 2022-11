11-årig dreng er omkommet i gårdbrand på Bornholm

Et 11-årigt barn har mistet livet, mens hans far og to yngre brødre er blevet lagt i kunstig koma som følge af en voldsom brand natten til onsdag.

Det oplyser chefpolitiinspektør Kim Munksgaard, Bornholms Politi, ved en pressebriefing onsdag morgen.

Branden brød ud på en trelænget gård på Aarsballevej nordøst for Rønne kort før klokken 02.00. I huset var en familie på fem.

- Det er i sagens natur en tragisk hændelse, og vi har underrettet alle de pårørende. Vores nærmeste tanker og dybfølelse går til de efterladte, siger Kim Munksgaard ifølge flere lokale medier.

Han fortæller ifølge TV2 Bornholm, at en 11-årig dreng er omkommet, mens hans to små brødre begge er kommet alvorligt til skade. Det samme er drengenes far. Alle tre er lagt i kunstig koma.

- Ude på stedet møder vi moren og kan hurtigt herefter med røgdykkere konstatere, at den 11-årige søns liv ikke står til at redde. Han er død på stedet inde i huset.

- De andre blev i ambulancer bragt til Bornholms Hospital og derfra blev de alle fire overført til Rigshospitalet, siger Kim Munksgaard.

Den 8-årige og faren er blevet stærkt forbrændt, mens den 4-årige er blevet svært sodskadet.

Moren er fysisk uskadt, men stærkt chokeret og berørt, siger Kim Munksgaard. Det var hende, der slog alarm om branden.

- Vi har ikke kunnet tale med moren. Hun er stærkt chokeret, og derfor er hun også på Rigshospitalet nu, siger chefpolitiinspektøren til de fremmødte journalister.

Forældrene er begge 35 år.

Politi, ambulancer og brandvæsen var på stedet, 12 minutter efter anmeldelsen.

- Det tyder på, at det er i beboelseslængen med stue og førstesal, at branden er startet og har raseret. Vi har ikke et helt klart overblik over, hvor de har sovet, men de har alle fem været i den del af ejendommen, siger Kim Munksgaard.

Chefpolitiinspektøren kan endnu ikke sige noget om årsagen til branden. Han oplyser dog, at politiet ikke har indikationer på, at der skulle være tale om en kriminel handling.

De tekniske undersøgelser kan dog først finde sted, når teknikere får adgang til det udbrændte hus.

I forbindelse med arbejdet får Bornholms Politi assistance fra brandteknikere fra København.

Onsdag morgen er branden nedkæmpet, men efterslukningsarbejdet står fortsat på.

/ritzau/