1100 husstande var uden strøm: Nu er brandårsag fastslået

SKAGEN:Torsdag i sidste uge var 1100 husstande i Skagen uden strøm efter en brand på Frederikshavnsvej (rute 40) mellem Hulsig og Skagen. Branden blev meldt ind til Nordjyllands Beredskab to gange - både som naturbrand og brand i en koblingsstation.

Nu er brandårsagen fastslået. Det fortæller direktør hos Nord Energi Net A/S, Per Hylle, til Nordjyske.

- Det var en fejl i en 10 kV muffe i koblingsstationen, som var årsagen til branden. I forbindelse med fejlen på muffen opstod der en gnist, som antændte den tørre natur omkring stationen, skriver han.

Efter en time havde langt hovedparten af de 1100 husstande strøm igen, da det lykkes for Nord Energi Net, der ejer og driver store dele af elnettet i Vendsyssel, at bruge andre knudepunkter til at levere strøm til deres kunder.

Branden bredte sig til den nærliggende natur og endte med at brændte et område på omkring 200 kvadratmeter mark ned.

Stoppede togtrafik

Det var ikke kun de 1100 husstande i Skagen, der blev påvirket af branden.

For grundet branden i naturen omkring koblingsstationen, som bredte sig eksplosivt, måtte man også stoppe togtrafikken.

Det gjorde man af to årsager, fordi Nordjyllands Beredskab frygtede, at ilden ville sprede sig over skinnerne og ligeledes for at sørge for beredskabets sikkerhed.

Undersøgte jordbunden

Det var en markbrand som denne, der i 2018 udviklede sig voldsomt i Dokkedal, og som betød, at beredskab over flere dage måtte arbejde på slukningen.

Dengang spredte branden sig under jorden, fordi der var tale om ren mosebund, som gav ilden gode betingelser.

Derfor undersøgte Nordjyllands Beredskab, om der var tale om samme slags jordbund. Men det var der heldigvis ikke, fortalte indsatsleder Dennis Møller Hovn fra Nordjyllands Beredskab.