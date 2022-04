12-årig pige død efter trafikulykke ved Sæby

En 12-årig pige er fredag afgået ved døden, efter at hun torsdag blev ramt af en bil på Sæbygårdvej ved Sæby.

Det bekræfter politiet over for Ritzau.

Ifølge Jesper Koldstoft, der er leder for Skoledistrikt Syd i Frederikshavn Kommune har det kommunale kriseberedskab fredag været på pigens skole for at hjælpe både elever og personale, siger Jesper Koldstoft til TV2 Nord.

Den 12-årige pige, der var på vej hjem fra skole, da ulykken skete, var netop stået af bussen. Ifølge politiet blev hun ramt af en bil, da hun ville krydse Sæbygårdvej.

Pigen gik på Sæbygård Skole. Her blev elever og forældre fredag formiddag underrettet på kontaktplatformen Aula og efterfølgende tilbud krisehjælp.

Politiet bekræfter over for Ritzau, at pigen er afgået ved døden.

Torsdag oplyste politiet, at en helikopter, redningsmandskab og politiet hurtigt var fremme på stedet.

En ambulance med eskorte kørte det svært kvæstede barn til Aalborg Universitetshospital. Også pigens pårørende var på stedet og fulgtes med hende i ambulancen.

