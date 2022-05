ELLING: Den 54-årige svensker Bengt Johan Reistad er blevet idømt 13 års fængsel for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, der blev skudt på klos hold og efterfølgende brændt på et bålsted.

En 47-årig mand er blevet idømt 10 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig.

Det har et flertal i nævningetinget i Vestre Landsret netop afgjort. Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Hjørring.

Drabet på Eddie skete om aftenen 9. maj 2020 på en ejendom på Rendborgvej nord for Elling, der var ejet af den 54-årige.

På ejendommen boede også en 47-årig svensk mand med sin kone og søn, og så havde Eddie fået lov at bo i en campingvogn på ejendommen.

Men den aften endte et skænderi mellem Eddie og den 54-årige fatalt, da Eddie blev skudt og efterfølgende lagt på et bålsted ved siden af campingvognen, hvor han blev brændt i flere dage.

Vil kræve erstatning

Den 47-årige har både i byretten og i landsretten været tiltalt for at have medvirket til drabet på Eddie, men både Retten i Hjørring og nu Vestre Landsret har frifundet ham. Han blev dog fundet skyldig i usømmelig omgang med lig, da han var med til at brænde Eddies lig.

Den 47-årige har været en fri mand siden oktober sidste år, da han første gang blev frifundet ved Retten i Hjørring. Han sad nemlig varetægtsfængslet i 18 måneder under efterforskningen af drabet, og har dermed siddet fængslet i længere tid end den dom, han har fået.

Og efter dommen fortalte mandens forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen, at den ekstra fængsling nu vil få et efterspil.

- Vi kommer helt sikkert til at køre en sag om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, siger forsvareren.