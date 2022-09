14-årig røver snittede kvinde i kinden

ARDEN:En fredelig gåtur blev forvandlet til noget helt andet, da en ung kvinde fredag aften gik tur ad Anna Damborgsvej i Arden.

Pludselig råbte en stemme tæt bag hende på kontanter, og da hun vendte sig om, stod en meget ung mand og truede hende med en kniv.

- Jeg har ingen kontanter, sagde hun som svar, men det var ikke godt nok for hendes overfaldsmand.

Han kom så tæt på, at han snittede hende på kinden med sin kniv. Ikke særligt dybt, men nok til at det blødte. Herefter slap kvinden fra sin overfaldsmand.

Det lykkedes politiet at finde en ung mand fra området, efter at overfaldet var blevet anmeldt. Det viste sig at være en 14-årig dreng, der endnu ikke var fyldt år i 2022 - og derfor med meget lille margen stadig er mindreårig i Straffelovens forstand. Det betyder, at han ikke kan få en straf.

Han erkendte overfaldet, og hans 14 år in mente, skal han nu formentlig stilles for ungdomskriminalitetsnævnet.

Her vil man formentlig se med alvor på sagen, da der er tale om et voldeligt overfald.