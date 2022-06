15-årig antastet: Nu har mulig gerningsmand meldt sig selv

STØVRING:Nordjyllands Politi er muligvis på vej mod et gennembrud i sagen om den 15-årige pige, som mandag aften kl. cirka 22.45 blev antastet af en ukendt person, da hun gik alene til fods på et stisystem ved søerne ved Mastrupvej i Støvring.

I den forbindelse efterlyste politiet en person, der blev beskrevet som spinkel af bygning, cirka 180 cm høj og iført grøn army-jakke med hætte. Og efterlyste samtidig vidner til episoden.

Kl. 17.25 blev politiet kontaktet af en mand, som forklarede, at det kunne være ham, politiet var på udkig efter.

- Ham skal vi nu ud at snakke med nu, oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Han understreger, at manden indtil videre kun er mistænkt på baggrund af sin egen henvendelse.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned i det her. Der kan være tale om en psykisk syg, som søger opmærksomhed. Det finder vi ud af, når vi kommer ud til ham, og han vil gerne tale med politiet, oplyser Thomas Ottesen og håber, at politiet har fat i den rigtige person.

- Det vil også være rart for beboerne i området, at der kommer lidt ro over situationen, siger vagtchefen.

Den 15-årige pige har ifølge politiet forklaret, at hun cirka kl. 22.45 blev passet op af en ukendt person, der tog fat omkring hende. Hun skubbede personen væk og råbte i samme forbindelse op, hvilket fik den ukendte person til at flygte fra stedet.

Siden anmeldelsen har Nordjyllands Politi foretaget undersøgelser på stedet med blandt andet patruljehunde, ligesom man har afhørt forskellige personer.

Politikommissær Mikkel Brügmann, som er efterforskningsleder, oplyser, at politiet onsdag har planer om at være til stede på Støvring Bytorv ved Jernbanegade fra kl. 10-14 med den mobile politistation, hvor borgere kan henvende sig, hvis de har oplysninger eller spørgsmål i relation til sagen.

Alle informationer i sagen kan også gå til politiet på telefon 114.