15-årig opsøgte pige og dreng på nordjyske skoler: Overfaldt dem midt i skoletiden

SINDAL/HJØRRING:En blot 15-årig dreng opsøgte i marts og april to elever på to nordjyske skoler og overfaldt dem midt i skoletiden. Uden for skoletiden forsøgte drenge at tvinge pigen til at sende nøgenbilleder af sig selv.

Mandag blev drengen så dømt for både vold, trusler, forsøg på tvang, blufærdighedskrænkelse og vidnetrusler ved Retten i Hjørring.

Det oplyser anklager Stephen Pedersen.

Det hele begyndte 11. marts omkring klokken 12.30 på en skole i Sindal. Her troppede den 15-årige op i skolegården, hvor han havde en aftalt med den jævnaldrene pige, der gik på skolen, at de skulle tale ud om en konflikt.

Men samtalen gik galt og udviklede sig voldsomt og endte med, at den 15-årige tog kvælertag på pigen og pressede hende ned på jorden.

I retten erkendte den 15-årige volden.

Forsøgte at true sig til nøgenbilleder

I de efterfølgende dage blev den samme pige bombarderet med sms-beskeder og Snapchat-beskeder fra den 15-årige. Men det var ikke kun konflikten, der var temaet.

Den 15-årige forsøgte at true pigen til at sende nøgenbilleder af sig. I beskederne skrev drengen blandt andet, at han ville sende nogen hen til hendes adresse for at smadre hende, hvis hun ikke sendte billederne.

Den 15-årige nægtede dog i retten, at det var ham, der havde skrevet beskederne. Han forklarede i stedet, at det var en ven, der på eget initiativ, havde skrevet beskederne, fortæller anklager Stephen Pedersen.

Men det troede retten ikke på, og fandt det altså bevist, at det var den 15-årige, der var forfatteren til beskederne.

Truet efter politianmeldelse

Pigen sendte aldrig nøgenbilleder til den 15-årige, men anmeldte i stedet både volden i skolegården og beskederne til politiet.

Og det affødte en hurtig reaktion fra den 15-årige.

På det tidspunkt var han dog blevet blokeret af pigen, så derfor skrev drengen i stedet til pigens veninde. Her gjorde han det klart, at det var "meget dumt" af hende at melde ham til politiet, og at det ville hun snart finde ud af.

Igen erkendte den 15-årige, at det var ham, der havde sendt beskeden til veninden, men han afviste, at det var vidnetrusler. Det var retten dog uenig i.

"Vil du slås?"

En måneds tid senere var den 15-årige så igen på spil i en skolegård. 20. april omkring klokken 11.15 gik det ud over en jævnaldrene dreng, der blev slået to gange i hovedet med knytnæve, sparket to gange og spyttet i ansigtet.

I dette tilfælde havde den 15-årige ikke en aftale om et møde i skolegården. De to drenge, der ikke kendte ikke hinanden, havde godt nok skrevet sammen på Snapchat forud for voldsepisoden, fordi den 15-årige var blevet sur over, at den anden dreng var blevet kærester med en pige, han kendte.

Korrespondancen endte med, at den 15-årige spurgte, om den anden dreng ville slås. Den anden dreng kvitterede med at svare, at han bare kunne komme an - og pludselig stod den 15-årige altså i skolegården og var klar til kamp, fortæller Stephen Pedersen.

Også det voldstilfælde erkendte den 15-årige i retten.

Drengen endte med en dom på seks måneders betinget fængsel og vilkår om, at hans sag skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Den dom valgte han at modtage.