15-årig på knallert forsøgte at stikke af fra politiet

SYDTHY:En patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi traf onsdag eftermiddag omkring kl. 16 en knallert 30 på Vestervigvej.

- Jeg går ud fra, patruljen fattede interesse for knallerten, fordi den ingen nummerplader havde på, fortæller politikommissær Henrik Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Knallerten blev ført af en 15-årig dreng fra lokalområdet, men da politiet bad ham om at standse, forsøgte han at køre fra dem.

Efter en kort eftersættelse, lykkedes det dog alligevel at få stoppet den unge knallertfører. Som tak fik han en sigtelse for ikke at følge politiets anvisninger, samt for den manglende nummerplade og en defekt baglygte. Derudover var der heller ingen ansvarsforsikring på knallerten, hvilket ellers er lovpligtigt.

Alt i alt blev det en dyr knallerttur for den unge mand, der kunne gå hjem med fire bøder i baglommen. Knallerten får han lov til at beholde, men i gentagelsestilfælde kan der være risiko for, at politiet konfiskerer den.

Til gengæld kan drengen glæde sig over, at han på grund af sin unge alder får 50 pct. rabat på bødernes størrelse.