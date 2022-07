15-årig stoppet af politiet: Havde lånt forældrenes bil

NYKØBING:Natten til onsdag kl. 01:32 kom en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi kørende i krydset N A Christensensvej/Ringvejen i Nykøbing, da de besluttede sig for at foretage et rutinestop af en bil.

Bag rattet i bilen sad en ung pige fra Nykøbing. Hun kunne ikke fremvise noget kørekort til betjentene af den naturlige årsag, at hun kun er 15 år gammel.

Pigen havde dog alligevel sat sig bag rattet i det, der viste sig at være forældrenes bil. Den 15-årige havde lånt bilen uden forældrenes tilladelse, men lokalpolitiet i Thisted forventer ikke, at der kommer en sigtelse for brugstyveri.

Til gengæld er den 15-årige blevet sigtet for at køre bil uden kørekort.