16-årig dreng sigtet for voldtægt af to mindreårige piger

HJØRRING:En blot 16-årig dreng blev onsdag varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for at have voldtaget to piger under 15 år i en park i Hjørring.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm.

Ifølge sigtelsen skete voldtægterne ved to episoder i august og i september. Udover voldtægt er den 16-årige også sigtet for at have forgrebet sig på pigerne ved andet seksuelt forhold end samleje.

Der var lukkede døre under det næsten otte timer lange grundlovsforhør, og derfor kan anklageren ikke komme ind på de nærmere omstændigheder i sagen - herunder alderen på de to mindreårige piger, og om der er en relation mellem den sigtede og de to piger.

Der er dog tale om piger mellem 12 og 14 år, da den 16-årige ikke er sigtet for bestemmelsen om voldtægt af et barn under 12 år.

Den 16-årige nægter sig skyldig.