16-årig fængslet for voldtægt af to mindreårige piger: Nu efterlyser politi centralt vidne

HJØRRING:En 16-årig dreng blev onsdag varetægtsfængslet, sigtet for at have voldtaget to piger under 15 år i Christiansgave Park i Hjørring. Nu søger politiet et centralt vidne i sagen.

Det ene af de formodede voldtægter blev anmeldt 21. november. Ifølge anmeldelsen skete voldtægten i parken 21. august, hvor den ene af pigerne under 15 år havde aftalt at mødes med gerningsmanden sammen med en jævnaldrende veninde.

De mødtes i første omgang i Svanelunden og gik derefter sammen til Christiansgave Park, hvor overgrebet fandt sted, oplyser Nordjyllands Politi.

Den 16-årige er også sigtet for et forsøg på voldtægt begået mod den jævnaldrende veninde på et senere tidspunkt.

Central vidne efterlyses

I forbindelse med de to pigers møde med den formodede gerningsmand i parken i Hjørring 21. august, ønsker politiet at tale med én bestemt person, som kan have set de to piger og gerningsmanden.

- Vi ved, at der et vidne, som har været i parken samtidig med den 16-årige mistænke og de to piger. Og ud fra vores oplysninger er det vores klare opfattelse, at vidnet faktisk bemærkede de tre personer. Vi er meget interesseret i at komme til at tale med vedkommende, for vi er af den overbevisning, at han kan bidrage med vigtig viden til vores videre efterforskning, lyder det fra politikommissær Lene Madsen.

Vidnet beskrives som:



- En høj, slank mand

- Muligvis i 20’erne

- Han er set gående ad stien gennem Christiansgave og frem og tilbage flere gange på stien, imens han talte i telefon

De to piger og gerningsmanden befandt sig i Christiansgave tæt ved den østlige sti ved træ-alléen. Her befandt vidnet sig også i tidsrummet kl. 01.45 til kl. 04.00.

Politikommissæren beder vidnet eller andre, der har oplysninger i sagen, om at kontakte politiet på tlf. 114.