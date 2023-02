16-årig knallertfører på sygehuset efter uheld - trafik gik i stå

SALLINGSUND:Onsdag morgen blev politiet kaldt ud til et uheld på Sallingsundbroen.

Lige omkring kl. 06.34 var en cyklist og en 16-årig knallertfører involveret i et færdselsuheld. Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at den 16-årige er kørt på sygehuset i Viborg, mens cyklisten slap uskadt fra uheldet og kunne cykle hjem ved egen hjælp.

Præcis, hvad der er sket forud for uheldet, har politiet endnu ikke det fulde overblik over, eftersom det endnu ikke har været muligt at afhøre den 16-årige. Ligeledes foreligger der for nuværende ingen oplysninger om den uheldige knallertførers tilstand.

Uheldet gav onsdag morgen en del trafikale udfordringer på broen, der også fortsat er præget af vejarbejde og deraf nedsat hastighed.