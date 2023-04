16-årig uden hjelm på knallert uden plader forsøgte at stikke af fra politiet

THY-MORS:Torsdags-døgnet var lokalpolitiet i Thisted ude til to færdselssager i Thy og på Mors.

Torsdag aften spottede en patrulje en knallert på Strandvejen i Nykøbing, som de godt kunne tænke sig at tale med. Det var føreren dog ikke indstillet på, og han forsøgte at stikke af fra politiet.

Han mislykkedes dog i sit forehavende, og politiet fik fat i knallertføreren, som viste sig at være en 16-årig dreng fra Salling-området.

Han er sigtet for ikke at følge politiets anvisninger, samt for at køre uden styrthjelm. Derudover var knallerten uden nummerplader, ligesom den heller ikke var forsikret.

Politiet har nu beslaglagt knallerten, som skal undersøges for konstruktive ændringer. Finder politiet, at knallerten er modificeret til at køre hurtigere end det tilladte, får den 16-årige også en sigtelse for det.

I Thy kl. 19.20 var politiet ude ved Hunstrup på Bromøllevej, hvor de traf på en bilist, der udmærkede sig ved at tale i håndholdt mobiltelefon.

Patruljen standsede bilen, som blev ført af en 48-årig mand fra Thisted. Betjentene fattede mistanke til, at han kunne være påvirket af alkohol.

En alkometertest viste, at manden havde en promille over det tilladte, og han blev derfor taget med til blodprøve. Resultatet af prøven skal nu fastslå mandens præcise promille.