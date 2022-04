16-årige drenge smed molotovcocktials i lagerbygning

FREDERIKSHAVN:To 16-årige drenge blev onsdag anholdt og sigtet for at have smidt molotovcocktails i en lagerbygning på Saltebakken i Frederikshavn, hvor lysproducenten Martin tidligere har haft fabrik.

Det oplyser politikommissær Carsten Straszek.

Politiet blev kaldt ud til lagerbygningen klokken 20.17 mandag aften, og der kunne de konstatere, at der var smidt flere tændte molotovcocktails på gulvet. Ilden fik dog ikke fat i bygningen, og det var kun selve molotovcocktailen der brændte.

Men det kunne være gået helt galt. For det er en stor lagerbygningen, og selvom den er under renovering, så bliver den brugt til opbevaring. Derfor kunne det have udviklet sig til en omfattende brand med store skader, fortæller Carsten Straszek.

- Så det er selvfølgelig noget, vi tager meget alvorligt, siger politikommissæren.

Efterforskningen gav hurtigt pote, og ved hjælp af videoovervågning fra en butik, hvor de to 16-årige drenge havde købt ting, der var blevet efterladt på gerningsstedet, fandt politiet frem til dem.

De to 16-årige, der er fra lokalområdet, har erkendt, at det var dem der smed molotovcocktials, og de er blevet løsladt efter endt afhøring.

De er nu sigtet for brandstiftelse og ulovlig indtrængen og nu skal jurister vurderer, hvilket efterspil, det skal have for de to 16-årige.