16 nordjyder er anholdt i kæmpe aktion

NORDJYLLAND:I forbindelse med en aktion mod hvidvask, som torsdag foregik over hele landet, skete der også anholdelser i Nordjylland.

Aktionen var rettet mod såkaldte muldyr, som mistænkes for at hvidvaske penge, der stammer fra organiseret kontaktbedrageri. I bedragerisagerne er især ældre borgere blevet kontaktet af gerningsmænd, der har udgivet sig for at komme fra eksempelvis banken, Nets eller politiet, og på den måde er ofrene franarret personoplysninger eller penge. Muldyrene har så hjulpet med at sløre pengesporet ved for eksempel at stille deres konto til rådighed.

Undgå at blive et muldyr: • Lad ikke andre overføre penge til din konto, som du skal overføre videre. • Hæv ikke penge for andre.

• Er det svært at sige nej, og bliver du utryg ved situationen, kan du sige, at du ikke har dit betalingskort på dig, eller at du ikke har MobilePay.

• Oplever du, at der kommer penge ind på din konto, som du ikke kender til, så kontakt din bank og bed banken tilbageføre beløbet.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har man anholdt en person, som hører hjemme i Nordjylland.

- Vi har anholdt en i Thisted Kommune. Der er tale om en person over 18 år, fortæller politikommissær Susanne Nielsen.

Nordjyllands Politi har i løbet af dagen anholdt 15 personer på forskellige nordjyske adresser.

Det oplyser politikommissær Carsten Corfitzen i en pressemeddelelse, hvori det desuden fremgår, at anholdelserne sker efter et længere efterforskningsarbejde.

Anholdelserne i Region Nordjylland skete primært i Aalborg-området, mens der også er foretaget anholdelser både syd og nord for Limfjorden.

De anholdte personer er i alderen 19-54 år, og de sigtes for hvidvask. Alle blev løsladt efter endt afhøring.

Af hensyn til politiets fortsatte arbejde med sagen kan Nordjyllands Politi ikke løfte sløret for detaljerne i den videre efterforskning. Politikommissæren oplyser dog, at der som en udløber af torsdagens aktion formentlig vil ske yderligere anholdelser i løbet af de kommende dage eller uger.