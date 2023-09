17-årig pige uden kørekort kørte galt med mor som passager

En 17-årig pige, der ikke har kørekort, kørte lørdag ind i en stor facaderude ved Jernbanegade 1A i Hornum.

Ved siden af sad hendes mor på passagersædet. Den 17-årige pige mistede herredømmet over bilen og påkørte facaderuden, så den blev knust.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Pigen er derfor blevet sigtet for kørsel uden førerret, og moren er blevet sigtet for at overlade føringen af bilen til en, der ikke har kørekort.

- Der er ingen personskade, fortæller Jesper Fredsgaard, politiassistent ved Nordjyllands Politi i Hobro.