17-årig udgav sig for at være pige: Fik formue i intimchat

AALBORG:Med løftet om at sende intimbilleder lykkedes det over en periode på 12 dage i januar 2021 en 17-årig nordjyde at tænde så meget op under en anden ung mand, at denne på kort tid overførte næsten 70.000 kr. til den 17-årige.

Han udgav sig for at være en pige, som solgte fotos af sig selv mod betaling, men det eneste, den yngre mand i den anden ende fik ud af det, var en lang næse.

Da det gik op for ham, at han havde overført helt præcist 69.734 kr. uden at få den aftalte vare, kontaktede han politiet, og deres efterforskning førte til, at den 17-årige mand, som i mellemtiden er blevet 18 år, tirsdag tilstod sin forbrydelse ved Retten i Aalborg.

Det udløste en dom på tre måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år, hvor han samtidig skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Den nu 18-årige mand, som ikke tidligere er straffet, modtog dommen, oplyser Dorte Kvist Knudsen, anklager ved Nordjyllands Politi.

Inden politiet slog kloen i den nu dømte 18-årige mand, havde han nået at bruge de fleste af pengene fra den unge mand, han havde narret dem fra. I hvert fald lykkedes det kun politiet at beslaglægge 9850 kr., som nu bliver ført tilbage den den unge mand, der blev narret, som et plaster på såret.

Det beløb bliver fratrukket erstatningskravet til den 18-årige, som derfor skal betale yderligere 59.884 kr. tilbage til sit offer.