17-årige røvede pub efter lukketid - nu har retten talt

HJØRRING:Det kom med en pris, at to unge mænd på 17 år natten til den 21. maj i år besluttede sig for at røve pubben Ship Inn i Søndergade i Frederikshavn.

Iført masker og hver med en kniv i hånden skaffede de sig adgang til pubben, hvor de truede barens ejer og en ansat til at forholde sig i ro, før de tog ca. 3700 kr. i kontanter og forsvandt derfra.

Få dage senere blev den yngste af de 17-årige anholdt og fremstillet i grundlovsforhør 25. maj, og han har siden siddet varetægtsfængslet, fordi røveriet skete få måneder efter, at han i februar havde modtaget en dom for personfarlig kriminalitet.

Ved Retten i Hjørring blev han og hans medskyldige mandag begge kendt skyldige i røveriet på Ship Inn, men på grund af deres alder falder den endelige dom først til oktober.

Forinden skal der indhentes personlige oplysninger på dem begge fra Kriminalforsorgen i forhold til, om en eventuel dom kan gøres betinget i kombination med samfundstjeneste - eller om de begge skal have en ubetinget fængselsdom.

Få måneder adskiller de to dømte røvere i alder, men det er nok til, at kun den yngste også skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet i forhold til, om der skal træffes nogle sociale foranstaltninger i tillæg til den dom, som falder ved Retten i Hjørring i starten af oktober.

Det oplyser anklager Malene Lund Andersen fra Nordjyllands Politi.