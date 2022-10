18-årig sigtet for narkokørsel 30 sekunder inde i første køretime

ROSLEV:Mandag morgen kl. 8 satte en 18-årig mand fra Roslev sig bag rattet til sin første køretime, som skulle vise sig at blive uhyre kort.

Manden havde bestilt to køretimer, men havde ikke nået at sidde bag rattet i køreskolens bil i mere end 30 sekunder, før han blev bragt til standsning af politiet på Frederiksgade i Roslev.

- Da han fik øje på en af vores politibiler, blev han nervøs, hvilket patruljen bemærkede. De bragte ham derfor til standsning og narkometertestede ham ude på stedet, hvor testen gav udslag på indtag af cannabis, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Den 18-årige blev sigtet for narkokørsel og anholdt kl. 8.27, hvor han blev taget med til en blodprøveudtagning.

- Vi var efterfølgende forbi hans bopæl, hvor vi ydermere fandt 10,87 gram hash, som han ikke havde nået at ryge, siger Niels Bach.

Den 18-årige erkendte selv, at han søndag aften havde brugt hashen til at dulme nerverne forud for køretimen mandag morgen. Som følge af ransagningen fik manden en sigtelse for narkobesiddelse oveni handlen.