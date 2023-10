18-årig skyld i færdselsuheld - 11 minutter senere var den gal igen

Onsdag aften blev politiet kaldt ud til krydset Nygade/Havnen i Nykøbing, hvor to biler kl. 20.15 havde været involveret i et færdselsuheld.

En 18-årig mand fra Erslev-området kom kørende i sin VW Golf ad Nygade i østlig retning, da han kørte frem i krydset for ubetinget vigepligt. Derved stødte han sammen med en 65-årig mand fra Nykøbing, der kom kørende i sin Saab i nordlig retning ad Havnen.

Der skete heldigvis kun materiel skade ved uheldet, og de to bilister udvekslede oplysninger, hvorefter den 18-årige forlod stedet. Politiet blev alligevel kaldt til stedet, hvor de talte med manden, men det lykkedes dem ikke at få kontakt til den 18-årige.

Det havde dog sin naturlige forklaring, for kl. 20.26 var han kørt galt på Vilsundvej, hvor han var kommet kørende i nordvestlig retning og af ukendte årsager endte i den nordøstlige grøft.

Så sluttede køreturen for den 18-årige, for da endnu en patrulje ankom til stedet, fik de mistanke til, at han kunne være påvirket af alkohol. Han blev derfor bedt om at udføre en alkometertest, som viste en promille over det tilladte.

Den 18-årige blev herefter anholdt og sigtet for spirituskørsel, hvorefter han blev taget med til udtagning af blodprøve.