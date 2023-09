18 havde for travlt, fire talte for meget: Det kostede 11 klip

Vi ved det godt. Alligevel er foden lidt for tung på speederen og mobilen flyver op til øret, nærmest af sig selv. Men det koster dyrt.

Det gjorde det torsdag for 18 bilister på en af Nordjyllands travle veje, der er berygtet for at mange kører for stærkt. Hver fik en bøde at tænke over. Politiet havde nemlig kontrol i seks timer, og det blev de for sent opmærksome på.

Kontrollen var stillet op på Nordre Ringvej ved Hobro fra klokken cirka ti om formiddagen til lidt før klokken 16 og altså uden for myldretiden. men politiassistenten fik travlt på bødeblokken.

Blandt andet fik syv bøder for at køre hurtigere end loven tillader, fire talte i mobiltelefon mens de kørte bilen. En havde ikke taget sikkerhedsselen på og en var kommet hjemmefra uden kørekort.