19-årig løsladt efter skudepisode midt i Aalborg

Den 19-årige mand, der natten til lørdag blev anholdt i forbindelse med skudepisoden i det centrale Aalborg ved krydset Nyhavnsgade-Rendsburggade fredag aften, er løsladt lørdag eftermiddag. Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Anholdelsen skete omkring kl. 02.00 centralt i Aalborg, men manden er nu løsladt igen uden at blive fremstillet i grundlovsforhør. Manden er dog stadig sigtet, mens politiet undersøger sagen nærmere, fortæller Bruno Brix.

Opgør i det kriminelle miljø

Politiet er tilbageholdende med oplysninger i sagen, men oplyste tidligere på dagen i en pressemeddelelse, at der formentligt er tale om et opgør blandt kriminelle.

- Det er stadig vores vurdering, at skudepisoden er et opgør i det kriminelle miljø i Aalborg, og at skuddene der blev afgivet, var tiltænkt en eller flere specifikke personer, forklarede Bruno Brix i pressemeddelelsen.

Vagtchefen oplyste fredag aften, at ingen umiddelbart er blevet ramt af skuddene. Lørdag morgen var det fortsat politiets opfattelse, at ingen kom fysisk til skade ved skudepisoden.