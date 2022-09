19-årig sigtet: Overfaldt kvinde og snittede mand med kniv

FREDERIKSHAVN:En 19-årig mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for vold mod en kvinde og for at have snittet en mand med en kniv.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Volden skete mandag sidst på eftermiddagen i en lejlighed i Frederikshavn. Her udsatte den 19-årige - ifølge sigtelsen - først en 18-årig kvinde for vold, hvorefter han overfaldt to andre mænd på henholdsvis 17 og 18 år.

Den ene af mændene fik et overfladisk snitsår og begge blev truet på livet, oplyser Peter Skovbak.

Den 19-årige sigtede mand, der er fra Østjylland, og de tre voldsofre kendte hinanden i forvejen.