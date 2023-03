19-årig uden kørekort kørte rundt i bil uden nummerplader

THY:Søndag kl. 17.23 var en af politiets patruljer til stede i Hurup, da der kom en uindregistreret bil kørende.

Ikke overraskende fangede det betjentenes opmærksomhed, og da bilen blev stoppet, traf de en 19-årig lokal mand bag rattet. Det viste sig, at føreren af bilen ikke havde noget kørekort, og han er nu sigtet for begge forhold.

Fredag kl. 10.39 stoppede politiet en bil i Frøstrup, hvor en 48-årig mand sad bag rattet. Han har imidlertid ikke erhvervet kørekort, og han fik derfor en sigtelse for kørsel uden førerret.

På Munkevej var politiet ligeledes fredag til stede, hvor man stoppede en 28-årig kvinde fra Vestervig-området.

Ved en narkometertest kunne det konstateres, at kvinden testede positiv for påvirkning af narkotika, hvorfor hun blev sigtet for narkokørsel. Bilisten blev desuden taget med til udtagning af blodprøve.