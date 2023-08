19-årige sigtet for voldtægt af kvinde på strand

En 19-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for voldtægt.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Patrick Sørensen.

Den unge mand er sigtet for at have voldtaget en kvindelig bekendt på stranden i Saltum 14. august omkring klokken 23.

Ifølge sigtelsen tiltvang den 19-årige sig samleje med kvinden, der tydligt sagde fra.

Grundlovsforhøret mod manden blev holdt for lukkede døre. Han nægter sig skyldig i sigtelsen, og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten, oplyser anklageren.