20-årig hjalp med at hvidvaske penge fra stort netbank-indbrud

FREDERIKSHAVN:Politiet fulgte i 2019 pengesporet, efter et stort netbank-indbrud, hvor en konto på Sjælland blev tømt for 700.000 kroner. Nogle af pengene havnede hos en nu 20-årig mand fra Frederikshavn, som sørgede for at vaske dem rene.

Nu er manden så blevet idømt 60 dages betinget fængsel for hvidvask, oplyser anklager Stephen Pedersen.

22. august 2019 modtog han 49.000 kroner fra en konto, og med det samme overførte den 20-årige 36.500 tilbage til samme konto - de var bare delt op i tre bidder med teksten "bil".

De sidste 12.500 kroner hævede han i kontanter, som han enten beholdte eller afleverede til ukendte gerningsmænd. Det kastede den 20-årige ikke lys over i Retten i Hjørring, for han nægtede at udtale sig.

Retten var dog ikke i tvivl om, at der var tale om hvidvask af penge. Dels fordi, de penge den 20-årige havde modtaget stammede fra et netbank-indbrud, og fordi at overførslerne havde karakter af hvidvask, fortæller anklageren.

Den 20-årige modtog dommen.