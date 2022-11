20-årig tiltalt for drabsforsøg: Her er hans forklaring

AALBORG:Da en 22-årig mand blev skudt i benet i forbindelse med konflikten mellem to kriminelle grupperinger, var det et planlagt baghold - men det var den forkerte mand, der blev ramt.

Det egentlige mål for bagholdet stak af. Og så var det også kun meningen, at der skulle uddeles tæsk.

Sådan lød forklaringen i hvert fald fra den 20-årige mand, der er tiltalt for drabsforsøg på den 22-årige.

Tirsdag afgav han en detaljeret forklaring i Retten i Aalborg i sagen, hvor han sammen med en jævnaldrene mand er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 22-årige 21. marts 2021 omkring klokken 00.30, da en større gruppe mænd omringede den 22-åriges bil og åbnede ild og efterfølgende holdt ham fanget i tre timer.

Politiet har hele tiden haft formodningen om, at skudepisoden var et led i konflikten mellem to kriminelle grupper i Aalborg.

Og selvom det ikke blev sagt direkte, så tegnede den 20-åriges forklaring et billede af, at det var personer fra GT-gruppen, der stod bag bagholdet, og at målet formentlig var en person fra den rivaliserende gruppe, det såkaldte London Netværk.

- Tør ikke nævne navne

Anklager Mette Bendix lagde også ud med at spørge den 20-årige til hans kendskab til GT-gruppen.

- Jeg kender godt til gruppen, og jeg kender også nogen derfra. Det var nogen, jeg hang ud med en gang i mellem, svarede han.

- Men jeg er ikke en del af gruppen.

Den 20-årige forklarede også, at han var klar over, at der var en konflikt - eller et problem - mellem nogle personer med tilknytning til Grønlands Torv og nogle andre personer.

Han fortalte også, at den anden tiltalte i sagen - også en 20-årige mand - var venner med nogle af personerne fra GT-gruppen, men det var også det eneste navn, han ønskede at nævne.

- Jeg vil kun udtale mig om mig selv. Jeg tør ikke nævne navne, for jeg er bange for, at jeg kommer i fare, sagde han.

Hjælp til at banke nogen

På det tidspunkt, hvor skudepisoden skete, havde der allerede været flere sammenstød mellem de to kriminelle grupperinger i Aalborg. Flere af sammenstødene var med brug af knive og køller.

Uvenskabet mellem grupperne var også årsagen til skudepisoden, uden at den 20-årige kom det nærmere.

Han forklarede i retten, at aftenen startede som en helt almindelig aften, hvor han sad hos en kammerat og spillede PlayStation, da det bankede det på døren, og flere personer kom ind i lejligheden - heriblandt den anden tiltalte i sagen.

Og det var ikke et hyggebesøg. De skulle bruge slagkraft.

- De vil gerne have hjælp til at banke nogen. Alle i lejligheden sagde ja - også mig, forklarede den 20-årige.

Planlagde baghold

Tæskeholdet mobiliserede sig hurtigt, og der blev lagt en plan for, hvor de skulle mødes med deres mål, og hvordan de skulle lokke dem derhen.

Det blev den 20-åriges opgave at fungere som lokkedue. Det gjorde han ved at skrive fra en anden profil på Snapchat og udgive sig for at ville købe hash, forklarede han.

Gruppen tog den 20-åriges Skoda Fabia til et område omkring Gigantium. Her stødte to personer på scooter til, og undervejs hentede de også den anden tiltaltes bil, så de nu havde to biler.

De bar alle masker, og det var måske det, der fik en kvindelig beboer i området til at begynde at tage billeder af de tiltaltes biler. Det fik i hvert fald gruppe til at skifte lokation, og udså sig nu Idrætsbyen som det perfekte sted for bagholdet.

De fandt en blind vej, planen blev lagt, og de to biler og to scootere blev placeret strategisk rigtigt, så de kunne omringe deres mål og forhindre dem i at slippe væk, forklarede den 20-årige meget detaljeret i retten.

Og så skrev han på Snapchat og arrangerede mødet.

Mand på scooter affyrede skud

Efter noget tid ruller en sølvgrå VW Golf ind. Der var to mænd i bilen.

- Jeg så bilen komme, og da jeg fik bekræftelse på Snapchat om, at det var dem, startede jeg min bil, og kørte hen foran dem. Da jeg skulle til at hoppe ud af bilen for at få fat i dem, begyndte de at køre, fortalte den 20-årige og fortsatte:

- Jeg fik spærret vejen for dem, og vi ramte hinanden. Så bakkede de og forsøgte at komme uden om, men jeg spærrede igen vejen. Det gjorde vi cirka 5-6 gange, hvor vi ramte hinanden hver gang.

- Så så jeg pludselig scooterne kommer bagfra, og jeg så en af dem trække en pistol og begynde at skyde. Da jeg hørte første skud, gik jeg i panik og blev bange. Jeg lagde mig ned under rattet, og da jeg kiggede op igen, er scooteren væk, lød forklaringen fra den 20-årige.

- Hvad sker der?

Han ville ikke fortælle, hvem personerne på scooterne var. Men han understregede flere gange, at han ikke vidste, at de havde taget skydevåben med til en slåskamp.

- Jeg tænkte: Hvad sker der? Det var ikke det, vi havde aftalt. Vi havde aftalt, at de skulle have tæsk med knytnæver. Havde jeg vidst, at nogen ville have våben med, så havde jeg sagt nej, sagde den 20-årige.

Han så ikke personerne på scooteren igen, og han lagde heller ikke mærke til, hvad den medtiltalte i sagen lavede under episoden, forklarede han.

- Jeg lagde slet ikke mærke til, hvor hans (den medtiltalte, red.) bil var.

Anklager Mette Bendix spurgte, om han vidste hvem de to i i Golfen var.

Her lød svaret, at han kendte den ene - hvilket også var ham, der skulle have haft tæsk - mens han aldrig havde set den anden før.

Det var den 22-årige, han ikke kendte, mens det egentlige mål stak af fra stedet umiddelbart efter skuddene.

- Han skulle ikke sige noget til politiet

Det gjorde den 20-årige dog ikke.

Da skuddene holdt op, løb han i stedet over til det 22-årige skudoffer i bilen.

- Jeg kan se, at han bare sidder og stirrer lige ud. Jeg tror han var i chok.

- Så siger jeg til ham, at han skal komme med mig, ellers vil jeg stikke ham ned. Det gjorde jeg, fordi jeg ville tale med ham for at få ham til at lade være med at sige noget til politiet.

Det fik anklager Mette Bendix til at spørge, om han havde tænkt over, at det måske bare gjorde det værre, at han truede ham.

- Jeg tænkte, at det ikke kun blive værre. Jeg var bange for, at jeg kunne identificeres for noget, jeg ikke har gjort, forklarede den 20-årige.

Den 20-årige satte det 22-årige skudoffer ind i sin bil og kørte ham rundt om hjørnet til Sofievej, hvor han fik ham med ind i et skovområde. Her sagde den 20-årige flere gange, at den sårede mand ikke skulle fortælle noget til politiet, mens han også forsøger at finde ud af, om han er blevet ramt af skud.

Det blødte fra den 22-åriges lår, men alligevel er den 20-årige ikke sikker på, at der er tale om et skudsår. Og den 22-årige kan - ifølge den 20-årige - ikke selv mærke noget, fordi han var på stoffer.

Efter lidt tid bliver de hentet i taxa af andre fra gruppen - heriblandt den anden tiltalte. De kører til et nyt skovområde ved Hellevangen, hvor de undersøger skudsåret nærmere og igen gentager over for den 22-årige, at han ikke skal sige noget til poltiiet.

Til sidst lader de ham gå.