21-årig fængslet for skarpladt pistol

AALBORG:En 21-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, for at være bevæbnet med en skarpladt pistol.

Manden blev anholdt omkring klokken 17 tirsdag eftermiddag i forbindelse med den store politiaktion mod et hus i Dronninglund, hvor det endte med at i alt syv mænd med tilknytning til Aalborgs kriminelle gruppering, GT-gruppen, blev anholdt.

Politiet slog egentlig til mod huset i jagten på to eftersøgte mænd, som mistænkes for at stå bag et knivstikkeri i Algade i marts.

Men da politiet dukkede op, befandt den 21-årige sig på adressen, og han forsøgte at stikke af. Og han havde altså en 9 mm skarpladt pistol på sig.

Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 192a om ulovlig våbenbesiddelse. En bestemmelse, der udløser mindst to års ubetinget fængsel.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men den 21-årige nægter sig skyldig, og han ønskede ikke at udtale sig, oplyste hans forsvarer, inden dørene blev lukket.

Flere grundlovsforhør

Under politiaktionen i Dronninglund blev en af de to eftersøgte mænd anholdt. Det er en 26-årig mand, der lige nu bliver fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet grov vold ved i forening at have stukket en anden mand i brystet i Algade 2. marts.

Fem andre mænd bliver senere onsdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold, besiddelse af kniv og peberspray.

De fem mænd har også tilknytning til GT-gruppen, og blev anholdt i forbindelse med tirsdagens politiaktion, da de kom kørende til adressen i Dronninglund i bil.