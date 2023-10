21-årig fængslet: Pralede med skarpladt oversavet gevær

Tirsdag middag blev en 21-årig mand fra Snedsted fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, hvor han er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Ditte Juul.

Manden er sigtet efter straffelovens §192a stk. 1, våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, fordi han natten til tirsdag på et chatforum på nettet fremviste billeder af et oversavet haglgevær med tilhørende ammunition, som han hævdede at være i besiddelse af.

Den adfærd fik én af de andre brugere af chatten til at anmelde den 21-årige til politiet, som efterfølgende sendte en patrulje til stedet for at undersøge, om manden nu også var indehaver af det afbilledede våben.

- På adressen i Snedsted fandt patruljen et skarpladt jagtgevær med to patroner i. Og manden havde ingen våbentilladelse, siger Jens Claumarch, vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det betragtes desuden som en skærpende omstændighed, at geværet var oversavet, og der dermed er tale om et "tilvirket våben".

Manden blev anholdt kort før klokken 02.15 og taget med på Politigården i Holstebro. Kl. 12.30 tirsdag blev han stillet for en dommer, men eftersom grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, er det stærkt begrænset, hvad anklagerfuldmægtig Ditte Juul kan videregive om sigtedes forklaring:

- Dørene blev lukket af hensyn til den videre efterforskning, men jeg kan oplyse, at den sigtede nægter sig skyldig, siger hun.