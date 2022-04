21-årig mand mistænkt for spiritus- og narkokørsel efter trafikuheld

JERSLEV:En 21-årig mand måtte torsdag aften skæres fri af sin bil og med på sygehuset for at få taget blodprøver efter et mindre trafikuheld.

Uheldet sket kort før klokken 21 på Birkmosevej ved Jerslev.

Den unge mand mistede tilsyneladende herredømmet over bilen og kørte derefter ind i et træ.

- Han var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, men det ene ben var fastklemt, og derfor måtte han skæres fri, siger Poul Fastergaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Politiets alkometer viste tegn på, at manden var spirituspåvirket. Han blev herefter anholdt og taget med på sygehuset for at afgive en blodprøve.

Manden blev også blevet testet for euforiserende stoffer, da politiet også mistænker ham for at være påvirket af narko.

Efter at have afgivet blodprøver på sygehuset blev manden løsladt.