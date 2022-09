22-årig kræves fængslet for røveri af Aab-trøje

En 22-årig mand er blevet anholdt, da han ifølge politiet har været med til at frarøve en 16-årig dreng en AaB-trøje.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ifølge sigtelsen har den unge mand lørdag aften sammen med flere andre truet drengen til at udlevere fodboldtrøjen.

- Røveriet skete ifølge sigtelsen omkring klokken 19.30 på Frederiks Allé i Aarhus kort efter kampen mellem AGF-AaB. Efterforskningen ledte frem til den 22-årige, der blev anholdt i nat, skriver politiet mandag på Twitter.

Den 22-årige fremstilles mandag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Her ventes en anklager at kræve ham varetægtsfængslet.

Står det til anklageren, skal der ikke oplysninger ud om, hvad der foregår til retsmødet. Anklageren vil således begære lukkede døre.

I politiets døgnrapport fremgår det, at politiet lørdag aften blev bekendt med, at der florerede et videoklip på nettet, hvor nogle mænd i AGF-tøj gik rundt med en AaB-fantrøje.

Derfor undersøgte politiet, om der var sket en forbrydelse.

- Efterforskningen ledte politiet frem til den 16-årige forurettede og senere til den 22-årige, der blev anholdt natten til mandag, skriver politiet i døgnrapporten.

Østjyllands Politi efterforsker videre for at finde flere gerningsmænd til røveriet.

I København er en anden sag, hvor en Brøndby-fan er sigtet for at tvinge et halstørklæde og fodboldtrøjer af FCK-fans i S-toget. Det skete efter en fodboldkamp mellem de to klubber 7. august.

Den 25-årige mand nåede at sidde varetægtsfængslet i cirka tre en halv uge, før han blev løsladt igen.

Ifølge anklagemyndigheden var der tale om røveri, men han har kun været fængslet på en mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt i juridisk forstand.

