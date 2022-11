22-årig lokket i baghold, skudt og holdt fanget i skov - nu begynder retssagen

AALBORG:I dag begynder retssagen mod to 20-årige mænd, der er tiltalt for at have forsøgt at dræbe en 22-årig mand ved at lokke ham i et baghold på Hadsundvej og affyre flere skud mod hans bil.

Den voldsomme skudepisode var kulminationen på en længere konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Aalborg, hvor unge flere gange havde været i voldelige sammenstød med knive og slagvåben.

Men omkring klokken 00.30 om natten 21. marts 2021 blev der skruet voldsomt op for alvoren i konflikten, da den 22-årige blev skudt i benet, mens han sad i sin bil.

Forinden havde de to tiltalte aftalt at mødes med den 22-årige på Hadsundvej. Da han - sammen med en anden mand - ankom i bil, blev han mødt af en gruppe på omkring 10 mænd, der omringede bilen.

Det var her der blev skudt flere gange mod bilen med en 9 mm pistol, og hvor et af skuddene ramte den 22-årige i låret.

Holdt fanget efter drabsforsøg

Efter at være blevet skudt i benet, blev den 22-årige hevet ud af sin bil og beordret ind i en anden bil, og derefter kørt ud i en skov, hvor han blev holdt fanget nogle timer af de tiltalte.

Ifølge anklageskriftet udsatte de to tiltalte den 22-årige for vold under frihedsberøvelsen og røvede ham for 200 kroner i kontanter, inden de lod ham gå.

I månederne efter skuddramaet forsøgte politiet at finde frem til gerningsmændene, og det var først i juni, at det lykkedes at identificere de to 20-årige, der nu er tiltalt.

Det er ikke lykkedes at identificere de andre formodede medgerningsmænd.

Der er afsat 10 retsdage til sagen, og der forventes at falde dom 16. december.