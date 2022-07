22-årig fængsles på psykiatrisk afdeling for Field's-skyderi

En 22-årig mand, der er sigtet for tre drab og syv drabsforsøg efter skyderi i Field's, varetægtsfængsles i surrogat på lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.

Det har en dommer ved Københavns Byret afgjort mandag eftermiddag efter et knap to timer langt grundlovsforhør.

Årsagen er blandt andet, at der er en begrundet mistanke for, at den 22-årige mand er skyldig i de voldsomme sigtelser.

Ved afgørelsen har dommeren lagt vægt på vidneafhøringer, stillfotos fra videoovervågning samt at den 22-årige var i besiddelse af en riffel ved sin anholdelse.

Derudover bliver han fængslet for at forhindre, at han vil kunne begå noget lignende igen.

- Der er frygt for, at anholdte på fri fod vil begå ny ligeartet kriminalitet, sagde dommeren.

- De væsentligste skridt at foretage den næste tid er genafhøringer af anholdte, såfremt han ønsker at udtale sig, afhøring af en lang række vidner samt afhøringer af familie og omgangskreds, sagde dommeren videre.

Dertil kommer en frygt for, at den sigtede på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen.

- Navnlig ved at fjerne spor, advare eller påvirke andre, forklarede dommeren.

Den 22-årige er sigtet for at have dræbt en 47-årig mand, en 17-årig pige og en 17-årig dreng. Derudover er han sigtet for syv drabsforsøg.

Sigtelsen mod ham blev læst op ved retsmødets begyndelse af senioranklager Søren Harbo.

- Sigtelsen indeholder ti navne på forurettede. Herudover er der adskillige, der ikke er ramt af skud, men har andre skader. De er ikke i sigtelsen på nuværende tidspunkt. Det er ikke afklaret, om de kommer det, lød det fra Søren Harbo.

De tre mennesker mistede livet i storcenteret Field's på Amager. Her begyndte en mand at skyde omkring sig omkring klokken 17.30 søndag.

Skyderiet medførte kaos og panik i storcenteret. Store menneskemængder flygtede ud af centrets udgange, mens andre gemte sig i butikker og baglokaler.

Politiet fik de første meldinger om skyderi ved 17.35-tiden.

Klokken 17.48 blev den 22-årig mand anholdt uden for centret i en "relativt udramatisk" aktion. Det kunne chefpolitiinspektør Søren Thomassen oplyse på en pressebriefing søndag aften.

Det er uvist, hvordan den 22-årige mand stiller sig til sigtelserne.

/ritzau/