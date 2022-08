22-årig overfaldet: Politiet leder efter en ældre mand

SKAGEN:Politiet søger vidner til en voldepisode, som fandt sted natten mellem 1. og 2. august i Skagen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted på stisystemet vest for Skaterbanen i Skagen. En 22-årig gik ad stisystemet, da han blev overfaldet af en ældre mand, der passerede ham.

- Der var en kort ordveksling mellem dem, hvorefter den unge mand blev slået i ansigtet med en flaske, siger politikommissær Michael Elkjær.

Den 22-årig mand pådrog sig sår og skrammer i ansigtet efter slaget.

Episoden fandt sted mellem klokken 00.15 og 01.00 natten til tirsdag 2. august.

Politiet opfordrer alle, der har set noget eller har viden om sagen til at kontakte dem.

- Vi er naturligvis interesseret i at få tilvejebragt identiteten på denne ældre mand, som vi mistænker for at have udøvet volden mod den 22-årige, siger Michael Elkjær.

Politiet kan kontaktes på 114.