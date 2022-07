23-årig mand overfaldt kvinder på vej hjem fra byen - en trampet bevidstløs

AALBORG:En 23-årig gik amok på tre kvinder, da han var på vej hjem fra en bytur i Jomfru Ane Gade i oktober sidste år. En af kvinderne blev trampet så hårdt i hovedet, at hun mistede bevidstheden.

Nu er manden så blevet idømt tre måneders fængsel for volden, oplyser anklager Mathias Petersen.

Overfaldet skete 21. oktober omkring klokken 00.50. Den 23-årige mand havde været i byen, og han var stærkt påvirket af både alkohol og stoffer.

I området omkring Reberbansgade og Svendsgade mødte han de tre unge kvinder, der også var på vej hjem fra byen. To af kvinderne kendte den 23-årige i forvejen, og af ukendte årsager opstod der et skænderi mellem dem.

Skænderiet tog hurtigt til i styrke, og både kvinderne og manden sprøjtede ukvemsord ud, mens de skubbede til hinanden. I første omgang stoppede sammenstødet der, og de tre kvinder begyndte at gå væk fra manden.

Men den 23-årige stoppede ikke. Han fulgte efter kvinderne og overfaldt dem, fortæller anklageren.

Den ene af kvinderne blev skubbet og slået i ansigtet, mens den anden kvinde blev skubbet omkuld og trampet hårdt i hovedet, så hun blev bevidstløs.

Blev standset af vidner

Den 23-årige trampede kvinden en eller to gange i hovedet, inden han blev stoppet. For i samme øjeblik, som han havde angrebet kvinderne, trådte to unge mænd ud af 7-Eleven på Reberbansgade.

De så overfaldet og skyndte sig over og greb fat i den 23-årige og fik tilkaldt politiet.

Da betjentene ankom til stedet, var den 23-årige på ingen måde kølet ned. Han modsatte sig anholdelsen og forsøgte at vriste sig fri.

De to unge kvinder blev kørt på hospitalet. Den ene slap med skrammer i ansigtet, og kvinden der blev slået bevidstløs fik en hjernerystelse.

Nægtede tramp i hovedet

I Retten i Aalborg erkendte den 23-årige, at han havde haft et sammenstød med kvinderne, og at han måske havde slået en af dem. Han forklarede dog, at han slog, fordi de startede med at slå på ham - og han nægtede at have trampet den ene kvinde i hovedet, fortæller anklager Mathias Petersen.

Han forklarede også, at han havde et problem med alkohol og stoffer, men at han forsøgte at ændre sit liv.

Den 23-årige blev udover grov vold også dømt for at modsætte sig anholdelse og for at være i besiddelse af 1,2 gram kokain.

To af de tre måneders fængsel, som manden blev idømt, blev gjort betinget.

Han valgte at modtage dommen.