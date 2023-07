23-årig sigtet i voldssag ved McDonald's

THISTED:Midt- og Vestjyllands Politi har sigtet en 23-årig mand i sagen om et overfald ved McDonald's i Thisted, hvor én af restaurantens medarbejdere fik tildelt slag og spark.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Syd- og Sønderjyllands Politi har bistået deres midt- og vestjyske kolleger i at foretage sigtelsen, eftersom den 23-årige har hjemme i Varde.

Det er kun sparsomme oplysninger, der for nuværende er tilgængelige for offentligheden, idet politiet fortsat efterforsker sagen med henblik på at få identificeret flere sigtede.

Overfaldet skete natten til søndag, hvor en gruppe personer havde opført sig forstyrrende i McDonald's-restauranten på havnen i Thisted, hvorfor personerne blev bortvist fra stedet.

En 21-årig medarbejder, der var med til at foretage bortvisningen, blev efterfølgende overfaldet af tre mænd og fik tildelt slag og spark, da han forlod restauranten.

En kvinde, der var i selskab med den 21-årige, blev også ramt af et slag, men ingen af de to forurettede skulle være alvorligt tilskadekomne.

Politiet har bedt om hjælp fra vidner, ligesom man har gennemset videoovervågning i sagen, og efterforskningen har altså nu identificeret den ene mand, der menes at have deltaget i overfaldet.