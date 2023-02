23-årig skyldig i at have dræbt 27-årig efter bytur - kammerat frifundet

AALBORG:En 23-årig mand er fundet skyldig i drabet på en 27-årig mand på vej hjem fra en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Hans 24-årige kammerat er frifundet for drabet, men fundet skyldig i grov vold ved at have sparket den nu afdøde i hovedet.

Det har et nævningeting ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Begge mænd var tiltalt for drabet, selvom det lå fast, at det kun var den 23-årige, der havde ført kniven under det overfald, der endte med at koste den 27-årige livet.

Den 23-årige har nægtet drab og under retssagen forklaret, at han ikke kan huske, at han stak efter brystet, men at han kun husker stik efter benene.

Den forklaring fandt retten dog utroværdig og fandt det bevist, at den 23-årige bevidst havde stukket den 27-årige i brystet med en vis kraft.

Uenighed om 24-årigs skyld

Spørgsmålet var så, om den 24-årige kendte til kniven, da de overfaldt den 27-årige. Under retssagen har han forklaret, at han ikke vidste, at hans kammerat havde taget en kniv med i byen, og at han slet ikke vidste, at den var blevet brugt.

Og et flertal i nævningetingen mente heller ikke, at det med sikkerhed kunne siges, at den 24-årige vidste, at hans kammerat havde en kniv og at den blev brugt under slåskampen med den nu afdøde.

Mens der var enighed blandt dommere og nævninge om den 23-åriges skyld, så var der uenighed om den 24-åriges skyld.

Flertallet fandt ham skyldig i grov vold, men et mindretal på tre nævninge mente, at han var medskyldig i brugen af kniven, og ville derfor dømme ham for grov vold med døden til følge.

Slagsmål blev til drab

Drabet skete omkring klokken 04.30 natten til 12. november 2021 i gården ved Q-park på Ved Stranden.

Tidligere på natten havde der været et sammenstød mellem den nu afdøde og en af de tiltalte på diskotek Zwei Grosse Bier Bar. Det ville de tiltalte konfrontere den 27-årige med, så de fulgte efter ham, da han var på vej hjem fra byen.

Ved Q-park blev den 27-årige overfaldet af de to mænd samt en tredje mand, hvis sag endnu ikke er afgjort.

Slåskampen endte med, at den 23-årige trak en kniv og stak den 27-årige flere gange. Et af stikkene ramte hjertet.

Den 27-årige ringede selv til 112 efter at være blevet stukket ned, men måtte undervejs give telefonen til et vidne. Den 27-årige mistede bevidstheden og fik hjertestop.

Først 23 minutter senere lykkedes det lægerne på Aalborg Universitetshospital at genoplive ham. Han blev erklæret død seks dage senere.

De to forsvarere og anklageren skal nu procedere for, hvilken straf de mener, de to mænd skal idømmes.

Retten afgør strafudmålingen senere i onsdag.