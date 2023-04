24-årig anholdt for knivstikkeri i gågade - to mistænkte fortsat på fri fod

AALBORG:En af de tre mænd, der mistænkes for at stå bag knivstikkeriet i gågaden Algade 2. marts, blev mandag anholdt og bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag middag.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Der er tale om en 24-årig mand, der sammen med to 25-årige mænd, har været eftersøgt siden knivstikkeriet, der skete midt om eftermiddagen for øjnene af flere borgere. En en 24-årig mand blev ramt af knivstik i brystregionen, men var ikke i livsfare.

Knivstikkeriet var et opgør mellem to kriminelle grupperinger i Aalborg - heriblandt GT-gruppen. Den anholdt og de to eftersøgte har relationer til GT-gruppen.

Politi: Meld jer selv

Politiet opfordrer de to mænd, der stadig er på fri fod, til at melde sig selv.

- Vi har alle ambitioner om at stille alle medvirkende til ansvar. Derfor opfordrer vi også de to 25-årige mænd, som vi p.t. aktivt eftersøger, til at melde sig. Vi betragter dem som medgerningsmænd og formoder, at de udmærket ved, at vi leder efter dem, siger politikommissær Kenneth Rodam.

Knivoverfaldet i Algade var en af mange sammenstød i den kriminelle underverden og politiet opfatter episoden som et opgør internt i miljøet.

- Selv om denne voldsepisode med al sandsynlighed var et internt anliggende i et kriminelt miljø og derfor ikke bør give anledning til generel utryghed, så er knivstikkeri i det offentlige rum helt, helt uacceptabelt, siger Kenneth Rodam.