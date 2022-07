24-årig jagtede bilister med hammer

AALBORG:En 24-årig mand valgte bevidst at køre ind i en forankørende bil i Limfjordstunnelen.

Det har retten i Aalborg torsdag besluttet.

En tidlig morgen i maj måned kørte den 24-årige mand i sin VW Polo i Limfjordstunnelen, da han forsætligt påkørte en forankørende bil, der forulykkede.

- Der har formentlig været en eller anden forudgående episode, som gjorde, at den 24-årige mand kørt efter den anden bil. Det kom ikke frem i retten, hvordan den episode udspillede sig, siger anklager Patrick Sørensen.

Der var to yngre mænd i den forulykkede bil. De slap for alvorlige skader.

Den 24-årige mand forklarede i retten, at det ikke var hans hensigt at køre ind i den forankørende bil.

- Han ville følge efter dem for at snakke med dem, efter den episode, der var sket, og så var det et uheld, at han kørte ind i dem, siger anklageren.

Da bilen forulykkede, flygtede de to yngre mænd fra stedet. Her fulgte den 24-årige efter dem med en lægtehammer. Han kunne dog ikke indhente dem.

Overvågningskameraer i Limfjordstunnellen har optaget optrinnet.

Den 24-årige blev idømt seks måneders ubetinget fængsel, frakendt sit kørekort i halvandet år samt konfiskeret sin VW Polo.

Han udbad sig betænkningstid efter dommen.