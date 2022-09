24-årig mand renset af landsretten: Frifundet for voldtægt

AALBORG:En 24-årig mand kunne torsdag i sidste uge forlade Vestre Landsret som en fri mand. Tidligere på året var han ellers blevet idømt to års fængsel for voldtægt.

Men landsretten så altså helt anderledes på sagen end Retten i Aalborg, og omstødte byrettens dom.

I byretten blev den 24-årige i januar fundet skyldig i at have voldtaget en kvinde på bagsædet af en bil i nærheden af Halsvej uden for Aalborg i maj 2021.

Manden har hele tiden nægtet sig skyldig og forklaret, at der var tale om frivillig sex mellem ham og kvinden. Og det var også landrettens opfattelse, der altså ikke fandt det bevist, at der ikke havde været samtykke til sex.

- Min klient forlod retten som en fri og meget lettet mand. Det har været en hård psykisk belastning at være anklaget for voldtægt i så lang tid, siger den 24-åriges forsvarer, Rasmus Kronborg.

Den 24-årige var også tiltalt for et andet forhold om voldtægt af den samme kvinde. Det forhold blev han både frifundet for under den første retssag i byretten og nu igen i landsretten.