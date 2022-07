24-årig mand voldtog kvinde efter bytur

AALBORG:En 24-årig mand fra Aalborg er idømt halvandet års fængsel, efter han tidligere i år voldtog en jævnaldrende kvinde efter en bytur.

Det oplyser anklager Stine Eriksen.

Kvinden og manden var i byen sammen med en flok venner 5. februar 2022. Festen endte til morgenfest hjemme hos en bekendt, hvor de to besluttede at tage hjem til den 24-årige mand.

Her begyndte den 24-årige mand at kysse den forurettede kvinde, som sagde nej og vendte sig væk fra ham. Herefter forsøgte han at berøre kvindens underliv, men hans hånd blev fjernet.

Noget af kvindens tøj blev rykket i stykker, og den 24-årige mand tog desuden bukser og trusser af hende, inden han voldtog hende. Hun sagde flere gange nej og forsøgte at skubbe den 24-årige mand væk.

I retten nægtede han sig skyldig.

- Han forklarede i retten, at han var enig i de faktiske omstændigheder. Altså at der havde været et samleje, men at det ikke var foregået uden samtykke, siger anklageren.

Kvinden tog hjem og meldte det til politiet samme dag.

Retten lagde vægt på, at kvindens forklaring var troværdig. Samtidig var der flere vidner i retten, som forklarede, hvad der var sket før og efter voldtægten.

- Herudover er hendes tøj også en særlig omstændighed. Hun havde to trøjer på, som begge var revet fuldstændig i stykker, siger anklageren.

Den 24-årige mand ankede dommen på stedet.