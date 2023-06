25-årig genoptog chikane af ekskone - mere end 500 gange

AALBORG:Selv om manden så sent som 29. november 2022 blev idømt otte måneders fængsel og fik en advarsel om udvisning for at stalke sin ekshustru, så er budskabet helt tydeligt ikke forstået.

Derfor blev en 25-årig mand tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet i fire uger for ufortrødent at fortsætte chikanen af sin tidligere ægtefælle.

- Han er sigtet for i perioden 11. januar til 20. maj at kontakte hende enten telefonisk eller via beskeder ikke under 544 gange, ligesom han tre gange troppede op på hendes bopæl i Nørresundby, oplyser anklager Mathias Nysom Petersen fra Nordjyllands Politi.

Selve grundlovsforhøret tirsdag blev gennemført for lukkede døre, men forinden stod det klart, at manden er sigtet efter straffelovens paragraf 242, der kaldes stalkingparagraffen og kan give fængsel i op til tre år.

Da den 25-årige mand blev dømt for samme overtrædelse i november, ankede både han og anklagemyndigheden dommen til Landsretten. Den 25-årige for at blive frifundet, mens anklagemyndigheden mener, at dommen dengang var for mild.

Ankesagen skulle have været for Landsretten i næste uge, men efter tirsdagens grundlovsforhør kan den blive udsat.

På grund af de lukkede døre vides det ikke, hvad den 25-årige forklarede under grundlovsforhøret. Mathias Nysom Petersen oplyser dog, at manden nægtede sig skyldig i de nye anklager.