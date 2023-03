25-årig til kvinde: - Vil du dø?

BRØNDERSLEV:På 10 minutter skabte en 25-årig mand frygt og utryghed i Brønderslev, da han mandag blandt andet truede flere tilfældige borgere på livet og tog kvælertag på en kvinde.

Tirsdag er manden så blevet varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på psykiatrisk sygehus, sigtet for vold, trusler og besiddelse af en kniv, oplyser anklager Christian Jacobsen.

Med få undtagelser erkendte den 25-årige også hele hændelsesforløbet, der skete fra klokken 10 til 10.10, da han blev fremstillet i grundlovsforhør.

Truede tilfældige med at slå dem ihjel

Det hele startede på parkeringspladsen ved supermarkedet Løvbjerg, hvor manden råbte en kvinde ind i hovedet med ordene: Vil du dø?

Ifølge sigtelsen skulle den 25-årige have vist en foldekniv, som han havde på sig. Men den del kunne han dog ikke huske, fortæller Christian Jacobsen.

Umiddelbart herefter overfaldt den 25-årige en anden kvinde, som han tog kvælertag på og truede med at skære halsen over på hende.

Men det stoppede ikke her. Næste tilfældige offer for mandens utilregnelige adfærd var på Nygade, hvor han truede endnu en kvinde med at stikke hende ned. Og endelig blev en mand skubbet af sin cykel, så han væltede på Algade.

Hørte stemmer

Under grundlovsforhøret forklarede den 25-årige, at han var frustreret over stemmerne i hovedet, og at det var det, der fik ham til at gøre de ting, han gjorde, fortæller anklageren.

Den 25-årige var faktisk også selv indstillet på at blive varefængslet på psykiatrisk sygehus, fortæller Christian Jacobsen.