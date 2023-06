25-årig måtte tømme lommerne: Flere bilister sigtet

THY/MORS:Både i Thy og på Mors har politiet været travlt beskæftiget ude på vejnettet i løbet af de seneste dage.

Blandt andet måtte en patrulje mandag aften kl. 20.20 standse en personbil på Oddesundvej.

Bag rattet på bilen sad en 25-årig mand, som af politiet hurtigt blev mistænkt for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig desuden, at den 25-årige havde 3 gram hash i lommen til eget brug. Han blev sigtet for både narkokørsel og for besiddelse.

Natten til mandag standsede politiet en bil på Munkevej i Thisted, ført af en 20-årig mand.

Den 20-årige, der er kendt af politiet i forvejen, har ikke erhvervet sig noget kørekort, og det fik han en sigtelse for.

På Mors var der også flere færdselsopgaver i den forgangne weekend, der krævede politiets tilstedeværelse.

Kl. 17.10 lørdag eftermiddag traf politiet en 36-årig bilist på Malhøj ved Sindbjerg. Bilisten har imidlertid fået frakendt sit kørekort ved anden lejlighed, og derfor fik han en sigtelse for at køre bil i frakendelsestiden.

Mandag kl. 14.19 skete et færdselsuheld på Limfjordsvej ved Nørrebro i Nykøbing.

Her kom to bilister kørende i sydøstlig retning, men på grund af uopmærksomhed endte den bagerste bilist med at påkøre den forankørende bil. Ingen personer kom noget til i forbindelse emd uheldet, oplyser lokalpolitiet i Thisted.